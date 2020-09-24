Из-за горящего полигона в Богородске собралась комиссия по ЧС

Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям собралось сегодня в Богородске из-за горящего полигона ТБО. Соответствующее поручение дал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Сейчас силами местной администрации к месту пожара проложен трубопровод от водонапорной башни, - рассказал Глеб Никитин. – Это позволяет сократить время на подвоз воды пожарным расчетам. Региональное правительство работает в тесном взаимодействии с МЧС, полицией и надзорными органами.

Напомним, сообщения о возгорании свалки в Богородске стали поступать еще минувшей ночью. Вскоре оказалось, что горит участок на площади 500 квадратных метров. Запах гари ощущался не только в Богородске, но и в Дзержинске. К счастью, превышений предельно допустимых концентраций веществ допущено не было.

Сейчас тушение пожара продолжается. Глеб Никитин поручил заместителю губернатора Дмитрию Краснову взять на контроль ситуацию с возгоранием на полигоне ТБО.