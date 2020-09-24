Движение по улице Таллинской перекроют 25 сентября

25 сентября в Нижнем Новгороде временно прекратится движение транспорта по улице Таллинской. Остановка движения произойдёт на участке напротив дома № 16 по улице Путейской. Перекрытие временное в связи с размещением объекта инженерной инфраструктуры. Эта информация поступила от департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Дептранс призывает автомобилистов сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.

Напоминаем, что в настоящий момент перекрыто движение транспорта по улице Циолковского на участке от улицы Торфяной до улицы Культуры. Это связано со строительством транспортной развязки на этом участке. Перекрытие территории запланировано на восемь месяцев. А именно, с 14 сентября 2020 года до 1 мая 2021.

– Движение автобусов А-8, А-12, А-35, А-45, А-65, Т-45, Т-65, Т-76 и Т-94 на этот период организовано по улице Торфяной, улице Травяной и улице Федосеенко, – пояснили в городском департаменте транспорта. – Вместо остановки «Лица Циолковского» на этих маршрутах введены остановки «Улица Островского», «Улица Достоевского» и «Предприятие ВОС».