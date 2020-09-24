Благоустройство сквера на проспекте Кораблестроителей завершается Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Комплексные работы по благоустройству сквера на проспекте Кораблестроителей близятся к концу. На двух из трёх участков основной ремонт уже завершён. Благоустройство проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Об этом сообщила администрация Сормовского района Нижнего Новгорода.

– По завершении всех ремонтных работ на проспекте будет комфортная прогулочная зона с детскими площадками, пешеходными дорожками и зелёными насаждениями. Дополнять новый облик сквера будет отремонтированная дворовая территория рядом с ним, – рассказала глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова.

Все решения по ремонту принимались в ходе общественных обсуждений с местными жителями и в соответствии с их пожеланиями.

Как уверяет администрация Сормовского района, все сроки завершения ремонтных работ остаются в силе согласно договору. Работы будут сданы в срок 1 октября в сквере на проспекте Кораблестроителей. И 10 октября – на дворовой территории около сквера.