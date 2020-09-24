Открыта восьмая воркаут-площадка в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Новую воркаут-площадку открыли в Нижнем Новгороде в Канавинском районе на улице Мануфактурная. Строительство спорт-зон в городе происходит в рамках федеральной программы «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Об этом сообщило Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Новый спортивный комплекс состоит из 20 тренажёров. Они рассчитаны на людей любого возраста и любой физической подготовки. Среди них есть силовые тренажёры, кардиотренажёры, велотренажёры, гимнастические скамейки, перекладины, турники и многое другое. Более того, площадка оснащена специальным резиновым покрытием.

– На площадках подобного типа могут заниматься не только дети и подростки, но и взрослые, так как здесь есть все возможности для того, чтобы повысить свои навыки, – добавил исполняющий главы администрации Канавина Александр Кулагин.

– Работа будет продолжаться. Мы будем прилагать все усилия для того, чтобы подобных спортивных площадок становилось ещё больше, – заверил директор департамента физической культуры и спорта администрации города Юрий Звездин.