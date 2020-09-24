24 сентября Евгений Люлин принёс присягу депутата регионального парламента на заседании Законодательного Собрания Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного Собрания региона.

Согласно постановлению, Евгений Люлин зарегистрирован депутатом шестого созыва по одномандатному избирательному округу №11. Он вошёл в состав комитета Законодательного Собрания по бюджету и налогам и комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма.

Также напомним, что на днях губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Евгения Люлина как первого заместителя главы региона. Сразу после победы на довыборах в ЗСНО, теперь уже депутат Законодательного Собрания области Евгений Борисович, подал заявление с просьбой освобождения от занимаемой им должности. Позднее Глеб Никитин прокомментировал его уход с поста замглавы области словами о том, что «законодательное собрание получило серьёзное кадровое усиление».