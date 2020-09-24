160 новых больных коронавирусом выявили в Нижегородской области Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижегородской области продолжает увеличиваться число зараженных коронавирусом. За последние сутки в регионе было выявлено 160 новых случаев заражения. Общее число заболевших достигло 31 390 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

- На сегодняшний день около 2,1 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении, так как болезнь у них протекает в легкой форме или бессимптомно, - рассказали в ведомстве. – В больницах остаются 1,1 тысяча человек. 27 нижегородцев помещены в обсерваторы.

К счастью, растет и положительная статистика – за последние сутки из больниц были выписаны 153 человека. Общее число выздоровевших достигло 27 626 человек.

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. В регионе разрешена работа кинотеатров, ресторанов и магазинов. Однако в последнее время все чаще говорят об ужесточении масочного режима. В первую очередь, речь идет об общественном транспорте – теперь без маски в автобус могут и не пустить.

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