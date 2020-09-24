Всероссийская «Неделя здоровья» проходит в Нижегородской области

Прямо накануне в Нижегородской области стартовала Всероссийская акция под названием «Неделя здоровья». Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

24 сентября в рамках акции в прямом эфире пройдёт беседа с к.м.н., ассистентом кафедры госпитальной терапии и общей врачебной практики им В.Г. Вогралика ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава РФ, старшим научным сотрудником клинического отдела ФБУН ННИИГиП, главным внештатным пульмонологом министерства здравоохранения Нижегородской области Василием Федотовым. В ходе эфира он расскажет о заболеваниях органов дыхания и ответит на самые острые вопросы нижегородцев о воздействии COVID-19 на лёгкие человека.

Прямой эфир состоится 24 сентября с 12:00 до 14:30.

Трансляцию организуют на YouTube-канале министерства здравоохранения Нижегородской области по ссылке: https://youtu.be/Dx9C2_Zjyo4\

Пользователи могут задать вопросы в режиме онлайн в прямом эфире или в социальных сетях министерства.