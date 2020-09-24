ФОТО: Пресс-служба Паралимпийского комитета России В Нижегородской области спорт для маломобильных граждан станет доступнее

22 сентября министр спорта Нижегородской области Артём Ефремов выступил с докладом в Москве на заседании Межведомственной комиссии по развитию адаптивной физической культуры и спорта. В ходе которого министр сообщил, что в Нижегородском регионе стабильно растёт количество учреждений, работающих с инвалидами. Относительно 2012 года оно возросло в два раза. Этой информацией поделилась пресс-служба правительства области.

– У нас хорошая база для занятий адаптивной физической культурой. С 2007 года по настоящий момент построено 38 ФОКов, частично пригодных для занятий инвалидов. И наша ведущая цель – ещё более доступный спорт для людей с ограниченными возможностями здоровья, – пояснил Артём Ефремов.

Напомним, что с начала действия государственной программы «Доступная среда» на 2011-2020 годы в Нижегородском регионе оснащены специальным оборудованием 23 учреждения: переоборудованы санузлы, лестничные пролёты, пандусы и приобретены подъёмники в бассейны.