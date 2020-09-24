76 классов закрыты на карантин по коронавирусу в Нижегородской области

В Нижегородской области продолжает действовать карантин в нескольких десятках образовательных учреждений. По данным на 23 сентября, карантин по коронавирусу введен в 69 классах в 41 школе. Об этом сообщил министр образования Нижегородской области Сергей Злобин.

- Сейчас остаются закрытыми на карантин 69 классов в 41 нижегородской школе. Еще одна школа – в селе Вареж Павловского района – закрыта на карантин полностью, - рассказал Сергей Злобин. – В общей сложности, ограничения введены в 76 классах. Карантин действует в образовательных учреждениях Нижнего Новгорода, Дзержинска, Сарова, Арзамаса, Выксы.

Одновременно с этим карантин действует в 29 группах в 25 детских садах Нижегородской области. Также остаются закрыты шесть групп в шести учреждениях среднего профессионального образования. Еще одна группа закрыта в одном из вузов.

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. В регионе разрешена работа ресторанов кинотеатров и магазинов. Тем не менее, число заболевших в регионе уже превысило 31 тысячу человек. Только за последние сутки опасная инфекция была выявлена у 147 нижегородцев.

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