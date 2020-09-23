Слухи о нижегородской банде расчленителей оказались фейком

В последние несколько дней нижегородские паблики наводнили сообщения об орудующей в Автозаводском районе банде расчленителей. К счастью, публиковать эти сообщения сообщества не стали.

- Друзья, нам пришли просто десятки подобных сообщений. Какая-то невнятная переписка, жуткие, кровавые фото изуродованной девушки - мы не будем их показывать, - рассказали в группе «Регион-52». - Мы уточнили информацию в Следственном комитете по Нижегородской области — там ее не подтвердили.

А сегодня с опровержением выступила и полиция. Как оказалось, такие же сообщения распространялись и в мессенджерах.

- Полиция опровергает информацию о банде в Нижнем Новгороде, - сообщили в полиции. - ГУ МВД России по Нижегородской области призывает граждан не реагировать на фейковую информацию о якобы существующей в Нижнем Новгороде банде.

Напомним, в соответствии с российским законодательством, за распространение заведомо ложной информации грозит административная ответственность. Совершение провокационных действий в общественных местах может расцениваться как "Хулиганство". И тогда уже может возникнуть уголовная ответственность.