Глеб Никитин и Ольга Голодец подписали соглашение о партнерстве по использованию цифровых платформ. Фото: Кирилл Мартынов

В среду, 23 сентября 2020 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель Председателя Правления Сбербанк Ольга Голодец подписали двухстороннее соглашение о сотрудничестве. Основным направлением сотрудничества станет использование на рынке технологий Нижегородской области цифровых продуктов и платформ в сфере здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В частности, соглашение затрагивает защищенные и регулируемые государством сервисы для пациентов. В настоящее время Сбернбанк также стремительно развивается в данном направлении с помощью приложения СберЗдоровье.

В Нижегородской области оно тестируется в 5-ти медицинских учреждениях региона. Так, используя приложение, пациент может обсудить своё лечение с врачом в режиме онлайн.

- Думаю, не надо объяснять, как важна такая возможность в условиях пандемии. Уже проведено более 70 консультаций. Есть положительные отклики как от медиков, так и от пациентов, - рассказал глава региона.

Разработка приложения СберЗдоровье и другие проекты в сфере здравоохранения значительно экономят время врача и помогают серьезно улучшить качество медицинских услуг в регионах. В этом уверена Ольга Голодец.

Также в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» правительство Нижегородской области подписало с отделением Волго-Вятского банка Сбербанка ёщё два соглашения о развитии цифровизации.

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