Максим Егоров проверил благоустройство объектов по нацпроекту в Нижнем Новгороде. Фото: администрация Нижнего Новгорода

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров оценил работы по национальному проекту «Жилье и городская среда» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.

В ходе объезда он проверил благоустройство парка Пушкина, сквера «Звезда» и жилого квартала на Бекетова.

На территории сквера «Звезда» выложили брусчаткой дорожки на месте уже вытоптанных тропинок, а также установили освещение, которого прежде в сквере не было. Подрядчик оборудовал площадку для выгула собак, а по периметру сквера проложил беговую дорожку.

Кроме того, в сквере создали зону тихого отдыха с белым садом. Рабочими также было высажено полторы тысячи кустарников с цветниками и молодые деревья.

- Каждое пространство мы стараемся сделать не похожим на другие, уникальным. Именно совместное творчество архитекторов, жителей и подрядчиков дает такой эффект. Подрядчики прислушиваются к советам горожан, и во время благоустройства всегда можно внести небольшие корректировки, – подчеркнул исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

В парке имени А.С. Пушкина установили детскую площадку с небольшим батутом, оборудовали площадку для выгула собак. Также на преображаемой территории появились велосипедные дорожки, современный скейт-парк и новая сцена.

Третьей точкой проверки стал жилой квартал на улице Бекетова, где в настоящее время проводится комплексное благоустройство.

- Нижний Новгород преображается, становится более комфортным для жизни. Здорово, что именно горожане решают, где во дворе должна быть парковка, где игровой городок, а где площадка для занятий спортом, - подвел итог выездного совещания Максим Егоров.

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