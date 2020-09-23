Движение транспорта временно перекроют на проспекте Гагарина

По сообщению департамента транспорта администрации города Нижнего Новгорода стало известно, что 24 сентября с 07:00 до 22:00 временно перекроют движение на участке проспекта Гагарина.

Проезд будет запрещен по проспекту Гагарина около дома №29. Это связано с проведением хоккейного матча, в котором нижегородское «Торпедо» встретится с хабаровским «Амуром». Матч состоится на домашней арене в 19:00.

Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниями дорожных знаков.

Напомним, что ранее был перенесен матч с рижским «Динамо», который должен был состояться 22 сентября. Так как у игроков нижегородского ХК «Торпедо» обнаружили коронавирус. Диагноз был подтвержден у четырех человек. Еще у некоторых наблюдались симптомы ОРВИ.

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