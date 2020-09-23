«Осязаемые аудиовизуальные истории»: INTERVALS TEASER 2020 представили секретную локацию. Фото: скрин из видео INTERVALS TEASER 2020

Нижегородцам представили секретную локацию фестиваля аудиовизуального искусства INTERVALS TEASER 2020. Организаторы рассказали о запуске параллельной программы в своей официальной группе Вконтакте.

Так, одной из закрытых локаций фестиваля станет культурное пространство DKRT, находящееся в историческом центре города. В главном зале помещения с 12:00 до 22:00 в период с 23 по 27 сентября для нижегородцев будет организован показ кинетической световой инсталляции, приуроченной к 75-летию атомной промышленности.

- Студия dreamlaser создала интерактивную инсталляцию, с которой зрители смогут взаимодействовать напрямую. На установленном полотне будут отображены объёмные, практически осязаемые аудиовизуальные истории, - сообщили организаторы. - Звуковое оформление от Саши Зарипова усилит впечатление от изменяемого пространственного узора.

Показ инсталляции реализуется в рамках спецпроекта INTERVALS TEASER x ЦИПР при поддержке «Центра 800».

Напомним, что в этом году полномасштабное проведение фестиваля стало невозможным из-за эпидемиологической обстановки. На нескольких закрытых локациях фестиваля сможет находиться только ограниченное количество человек в средствах индивидуальной защиты.

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