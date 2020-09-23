Губернатор принял участие в пленарном заседании конференции ЦИПР-2020. Фото: Кирилл Мартынов

На Нижегородской ярмарке стартовала V конференция «Цифровая индустрия промышленной России». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В рамках мероприятия первым состоялось пленарное заседание по теме «Баланс человека и технологий».

- Мы видим, какое сейчас внимание уделяет цифровому развитию России. Мне хочется поблагодарить председателя правительства Михаила Мишустина и заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко, который курирует это направление, за работу с регионами страны. Эта тема очень важна для нас, - подчеркнул в своей приветственной речи губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Также глава региона отметил, что пандемия коронавирусной инфекции позволила ускорить процесс внедрения проектов цифрового развития Нижегородской области.

В частности, на портале «Карта жителя Нижегородской области» зарегистрировались около 4,5 миллионов человек. Конечно, некоторые пользовались порталом только единожды, но с преимущественным количеством нижегородцев есть возможность обратной связи.

IT-сектор в Нижегородской области тоже получил мощный толчок для развития. По экспорту услуг в стране регион занял 3-е место, а количество IT-компаний за год выросло на 25%

Напомним, что конференция «Цифровая индустрия промышленной России» будет проходить в период с 23 по 25 сентября 2020 года. Это крупнейшее мероприятие позволит установить диалог между государством и бизнесом.

Важнейшими вопросами на конференции станут темы развития цифровой трансформации промышленности и реализации национального проекта «Цифровая экономика».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

Также следите за последними новостями в нашем телеграмм-канале!