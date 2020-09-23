Экс-священника осудили за растрату в Нижегородской области

Шахунский районный суд признал виновным в растрате бывшего настоятеля церкви в честь Святителя Николая Чудотворца. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

- В ходе расследования выяснилось, что священник продал принадлежавшую епархии квартиру, - говорится в сообщении. – Однако полученные за нее 500 тысяч рублей в кассу прихода не внес.

В соответствии с решением суда, бывшего священника приговорили к трем годам лишения свободы условно. Он был признан виновным в «Растрате».

Напомним, накануне мы писали о задержании заместителя начальника ГУФСИН Нижегородской области. Его обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он занимался поборами с коллег. Эти деньги он направил на разрешение коммунального скандала из-за пролива служебной квартиры. Сейчас мужчина отправлен под домашний арест. Расследование этого уголовного дела продолжается.

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