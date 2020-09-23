147 новых больных коронавирусом выявили в Нижегородской области

В Нижегородской области продолжает увеличиваться число зараженных коронавирусом. За последние сутки в регионе было выявлено 147 новых случаев заражения. Общее число зараженных достигло 31 230 человек. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

- Свыше 2,1 тысячи нижегородцев сейчас проходят лечение амбулаторно, так как болезнь у них протекает в легкой форме или бессимптомно, - говорится в сообщении. – Еще 1,1 тысяч человек находятся в больницах. 24 нижегородца помещены в обсерваторы.

К счастью, растет в Нижегородской области и положительная статистика За сутки из больниц были выписаны еще 138 нижегородцев. Общее число выздоровевших достигло 27473 человек.

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. Однако в регионе в последнее время заговорили об ужесточении масочного режима. Особенно большое внимание этому будет уделяться в общественном транспорте.

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