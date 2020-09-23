В Выксе ведётся капитальный ремонт детского сада «Росинка». Фото: Министерство образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области

В городе Выкса капитально отремонтируют детский сад «Росинка», рассчитанный на 250 воспитанников. Об этом сообщает Министерство образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области.

Глава местного самоуправления Выксы Владимир Кочетков проинспектировал начавшиеся работы в детсаду №21 – на объекте обновят фасад, кровлю, окна и дверные проёмы.

Отметим, что в 2019 году на сайте «Бюджет для граждан» состоялось голосование для местных жителей, в ходе которого дошкольное учреждение «Росинка» оказалось приоритетным для проведения ремонта.

Так, Владимир Кочетков отметил важность участия в общественных обсуждениях проектов благоустройства, так как обычно именно мнение жителей становится определяющим.

Областной бюджет выделил на проведение работ сумму в размере 20 миллионов рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

Также следите за последними новостями в нашем телеграмм-канале!