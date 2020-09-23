Глеб Никитин провел рабочую встречу с президентом МТС Алексеем Корня Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В среду, 23 сентября 2020 года, состоялась рабочая встреча губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с председателем правления ПАО «МТС» Алексеем Корня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Главной темой обсуждений стало развитие в регионе совместных цифровых проектов. В частности, разговор пошёл о пилотном проекте по цифровому управлению твердыми коммунальными отходами. Проект позволит усилить контроль за качеством вывоза мусора, экологической обстановкой и появлением несанкционированных свалок.

- В сфере обращения с ТКО также недостаточно развита программно-аппаратная и цифровая среда. Пилотный проект в Нижегородской области был признан успешным, и мы обсудим, как его можно тиражировать и совершенствовать, - поделился губернатор. - Отдельно хочется отметить наше сотрудничество в период пандемии. Это касается рассылки информационных сообщений, работы колл-центров и многого другого.

На встрече были рассмотрены перспективы внедрения сети экологического мониторинга, позволяющего осуществлять наблюдения, оценки и прогнозы за состоянием окружающей среды.

- Нижегородская область традиционно является важнейшим регионом для МТС, здесь у нас сосредоточены мощные технологические, финансовые и сервисные центры компетенций. Мы намерены и дальше укреплять и расширять сотрудничество в области инновационных, экологических и инфраструктурных объектов, - сообщил президент МТС Алексей Корня.

Также к 800-летию Нижнего Новгорода компания МТС сформирует в городе новое пространство для стартапов и молодых технологичных компаний.

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