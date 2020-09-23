Новые случаи заражения COVID-19 не выявлены в 32 муниципалитетах региона

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 32 муниципалитетах.

Отемтим, что 15 435 зараженных проживает в Нижнем Новгороде, а в районах и городских округах Нижегородской области - 15 795 человек.

По-прежнему, наибольшее количество человек, зараженных коронавирусом, на территории Нижегородской области отмечено в Дзержинске (2 724 человек) и Павловском районе (1 505 человек). Следом идёт город Бор — зараженных 1 097 человек, и 805 жителей Богородского района.

В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский (3 631 человек) и Ленинский (2 479 человек) район. Кроме того, наименьшее количество заболевших находится в Приокском районе (1 061 человек).

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