В Большом Болдино завершилось благоустройства сквера «Молодежный» Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В селе Большое Болдино торжественно открыли благоустроенный сквер «Молодежный». Преображение территории проходило в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Работы над благоустройством сквера велись в два этапа.

В 2019 году подрядная организация в первую очередь произвела укладку пешеходных дорожек из брусчатки и установку лавочек и урн.

На втором этапа благоустройства, который проходил в этом году, в сквере полностью заменили освещение. Также на территории провели масштабное озеленение, высадив 621 саженец можжевельника, барбариса, клена и ели.

Главной особенностью сквера « Молодёжный» стали малые архитектурные формы в виде часов, мостика и арки, а также книга с профилем великого писателя Александра Пушкина.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что проекты благоустройства территории формируются на запросах населения.

- Они не только выбирают территории, которые необходимо привести в порядок, но и активно высказывают свое мнение, что там должно появиться, - подчеркнул глава региона.

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