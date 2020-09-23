В 41 районе Нижегородской области дали тепло

В Нижегородской области идет запуск отопления – в 41 районе отопление уже дали. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков.

- На сегодняшний день тепло дали уже в 363 нижегородских школах, 448 детских садах и 464 больницах, - рассказал министр. – Стартовал отопительный сезон и в Нижнем Новгороде – здесь теплом обеспечены 122 детсада, 91 школа и 83 больницы.

Напомним, к концу дня 22 сентября теплом должны быть обеспечены все социальные учреждения Нижнего Новгорода.

- К сожалению, одномоментно пустить тепло во все квартиры Нижнего Новгорода не получится, - предупредил Андрей Чертков. – На все пуско-наладочные работы уйдет около двух недель. Поэтому советую набраться терпения.

Напомним, ранее сообщалось, что отопительный сезон в Нижегородской области стартует только после того, как в течение пяти суток столбики термометров будут держаться на отметке не более +8 градусов. Однако затем было решено включить отопление досрочно.

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