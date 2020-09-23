Почти 27,5 тысячи нижегородцев, заразившихся коронавирусом, здоровы

По данным на 23 сентября 2020 года, число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 138 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 27 473 жителя Нижегородской области. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

За минувшие сутки на территории региона было выявлено 147 новых случаев заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 31 230 человек.

К сожалению, число умерших выросло до 553 человек, ещё трое нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Также стоит отметить, что средний показатель тестирования в Нижегородской области вырос на 0,6% и составил 27 258 человек на 100 тысяч населения.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

Также следите за последними новостями в нашем телеграмм-канале!