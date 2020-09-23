С 1 октября начислять пособие по безработице будут только на карту «МИР»

Нижегородцы, которые получают пособие по безработице на банковские карты, должны оформить карту платежной системы «МИР» до 1 октября 2020 года. Об этом сообщает региональное управление по труду и занятости населения.

Перечисление пенсий и других социальных выплат на карты МИР производится в соответствии с Федеральным Законом «О национальной платежной системе». Переходный период должен был завершится до 1 июля, но в связи с эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, срок был перенесен.

До 1 октября все граждане, получающие выплаты из бюджета правительства, обязаны заменить банковские карты иностранных платежных систем Visa и MasterCard.

До указанного срока граждане должны оформить карту «Мир» и направить реквизиты счёта в центр занятости населения.

Напомним, что данные изменения не касаются тех нижегородцев, которым начисляют деньги через отделения почтовой связи.

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