Глеб Никитин принял отставку первого замглавы региона Евгения Люлина

Указ о досрочном прекращении полномочий первого заместителя главы Нижегородской области Евгения Люлина подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, что ранее первый замглавы региона победил на довыборах в Законодательное собрание Нижегородской области VI созыва. Евгений Люлин подал заявление с просьбой об освобождении от занимаемой должности сразу после того, как получил подтверждение об избрании его депутатом ЗСНО.

Глеб Никитин поблагодарил Евгения Люлина за работу в правительстве Нижегородской области.

- Евгений Борисович для меня стал одним из ярких воплощений нижегородского характера. Открытость, трудолюбие, умение находить выход из самых сложных ситуаций, человеческое обаяние – все эти качества сочетаются в нем с огромным политическим опытом. - поделился Глеб Никитин. - Евгений Люлин для тех, кто работал рядом, был старшим товарищем, всегда готовым дать мудрый совет. Он принимал участие в разработке большинства ключевых инициатив и программ, реализуемых в регионе.

Также губернатор отметил, что теперь «Законодательное собрание получило серьезное кадровое усиление». Главный приоритет в работе властей сейчас восстановление экономики и дальнейшее развитие региона.

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