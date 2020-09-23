45 нижегородских школ ввели карантин по коронавирусу Фото: Олег ЗОЛОТО

В Нижегородской области продолжает увеличиваться число образовательных учреждений с карантином по коронавирусу. По данным на 23 сентября, ограничения введены в 45 школах региона. Об этом сообщил министр образования Нижегородской области Сергей Злобин.

- Карантин по коронавирусу введен в 63 классах в 44 школах. Еще одна школа – в селе Вареж Павловского района – закрыта на карантин полностью, - рассказал Сергей Злобин. – В общей сложности, сейчас закрыты 70 классов в нижегородских школах. Карантин действует в Нижнем Новгороде, Сарове, Арзамасе , Выксе и других районах Нижегородской области.

Одновременно с этим остаются закрытыми на карантин 28 групп в 27 детских садах. Также ограничения введены девяти группах девяти техникумов. Остаются на карантине две группы в ННГАСУ.

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. В регионе разрешена работа кинотеатров, магазинов и ресторанов. Правда, одновременно с этим региональные власти заговорили об ужесточении масочного режима. Особенно строго режим должен соблюдаться в общественном транспорте.

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