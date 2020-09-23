Максут Шадаев примет участие в ЦИПР

В работе конференции «Цифровая индустрия промышленной России» примет участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев. Он выступит на пленарном заседании. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Напомним, конференция ЦИПР – одна из крупнейших в стране конференций для диалога между государством и бизнесом. Главными вопросами там станут развитие цифровой трансформации промышленности и реализации нацпроекта «Цифровая экономика». В этом году она пройдет 23-25 сентября на территории Нижегородской ярмарки.

- В первый день конференции будет обсуждаться роль и место человека в цифровой эпохе, - говорится в сообщении. – Главной темой пленарного заседания станет баланс человека и технологий, - говорится в сообщении. Также там состоятся отраслевые дискуссии. Часть из них будет посвящена влиянию пандемии коронавируса на общество и технологии.