На 50% увеличилось количество обращений на портал «Вам решать» за минувшую неделю

26 101 сообщения от нижегородцев поступило в систему «Центр управления регионом» за период с 14 по 20 сентября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Специалисты центра занимаются обработкой обращений местных жителей в федеральные и региональные органы власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные структуры.

Так, сообщения поступают с официальных порталов организаций, сайта госуслуг и горячих линий, а также обращения и заявки работодателей через сервис «Карта жителя Нижегородской области».

В частности, порталом по взаимодействию с населением «Вам решать» было получено 55 обращений. Это на 50% больше, чем неделей ранее. Основными темами, волнующих нижегородцев, оказались благоустройство дворов, работа общественного транспорта и экология.

При помощи системы «Инцидент-менеджмент» за минувшую неделю было отработано почти 800 сообщений от пользователей социальных сетей. Чаще всего это жители Нижнего Новгорода, Дзержинска, Арзамаса, Кстова, Бора, а также Павловского и Балахнинского районов. К операторам службы 112 обратились 25,2 тысяч раз.

- Для соцсетей очень важна именно оперативная реакция, - подчеркнул руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков.

Отметим, что на этой неделе среднее время получения ответа от представителей органов власти в соцсетях составляет 4,5 часа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.