Бывший глава нижегородского минтранса Вадим Власов освобожден из-под домашнего ареста

Суд освободил из-под домашнего ареста министра транспорта Нижегородской области Вадима Власова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Согласно полученной информации, суд принял решение об освобождении по причине того, что основания для заключения утратили своё значение. Так, Вадим Власов был отпущен из-под ареста прямо в зале суда.

Напомним, что в ноябре 2019 года Вадиму Власову было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями во время пребывания на своем посту. До вынесения окончательного приговора Власова отправили в следственный изолятор, но уже 21 апреля 2020 года экс-министра поместили под домашний арест.

В настоящее время постановление еще не вступило в законную силу.

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