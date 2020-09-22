1300 нижегородцев вывезли из-за рубежа за время пандемии

За период с апреля по сентябрь 2020 года обратно на Родину вернулись 1300 нижегородцев. Как только были перекрыты границы, наши граждане оказались закрыты в 82 странах мира. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области, подводя итоги вывозной кампании.

- Сотрудники департамента внешних связей старались поддержать нижегородцев, оказавшихся за границей. Они были с ними на связи круглосуточно, стараясь найти к каждому индивидуальный подход, - рассказал Глеб Никитин. – Особое внимание уделялось семьям с детьми дошкольного возраста, пожилым людям, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями и инвалидностью.

Как сообщили в региональном правительстве, наибольшее число нижегородцев за время пандемии было вывезено специальными рейсами из Азии (452), ближнего зарубежья (337) и стран Европы (267). Некоторых пандемия застигла в Америке и Австралии.

Напомним, с 21 сентября 2020 года вывозные рейсы для возвращения россиян на Родину прекращены. Соответствующее решение было принято оперативным штабом по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.