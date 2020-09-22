Нижегородцев обяжут носить маски в общественном транспорте

Минтранс ведёт наблюдение за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

Каждую неделю специальная комиссия проводит проверки, привлекая перевозчиков к административной ответственности при обнаружении нарушений.

- На перевозчиков, у которых выявлено нарушение масочного режима, составляются материалы с фото- и видеодоказательствами, которые отправляются в Роспотребназдзор. Дальше дело рассматривает суд, который может назначить юридическому лицу штраф до 45 тысяч рублей, - рассказал исполняющий обязанности заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артем Бафанов.

Кроме того, со вторника, 22 сентября 2020 года, на билетах, выдаваемых в общественном транспорте, появится предупреждающая строка - «Маска в транспорте обязательна! Берегите себя!».

Напомним, что в настоящее время в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Это означает, что нижегородцы должны соблюдать масочный режим в общественных местах, а граждане старше 65 лет придерживаться рекомендаций по соблюдению самоизоляции.

Использование средств индивидуальной защиты существенно снижает риск заболеваемости любыми респираторными заболеваниями и коронавирусом.

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