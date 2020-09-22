Спортивный фестиваль «Нет наркотикам. Я выбираю спорт!» пройдёт на Бору

Нижегородский областной спортивный фестиваль «Нет наркотикам. Я выбираю спорт!» пройдёт 23 сентября. Фото: Министерство спорта Нижегородской области

В среду, 23 сентября 2020 года, на базе стадиона «Спартак» города Бор пройдет XVII Нижегородский областной спортивный фестиваль детских клубов «Нет наркотикам. Я выбираю спорт!». Торжественное открытие мероприятия запланировано на 11:00. Об этом сообщает Министерство спорта Нижегородской области.

Цель фестиваля направлена на пропаганду здорового образа жизни, повышение информированности у детей и подростков о развитии наркозависимости.

В ходе фестиваля на организованных площадках будут проходить состязания в разных видах соревнований: по мини-футболу, настольному теннису, стритболу, лёгкой атлетике, а также спортивному туризму на дистанциях.

Отметим, что соревнования пройдут с соблюдением максимальных мер противодействия коронавирусной инфекции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.