Новые случаи заражения COVID-19 не выявлены в 34 муниципалитетах региона

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 34 муниципалитетах.
По полученной информации на22 сентября 2020 года, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 31 083 человека, из них 15 371 проживает в Нижнем Новгороде, 15 712 – в районах и городских округах Нижегородской области.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (2 719) и Павловском районе (1 501). Следом идёт город Бор — зараженных 1 080 человек, и 805 жителей Богородского района.
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 3 621
Ленинский – 2471
Канавинский – 1955
Советский – 1794
Московский – 1621
Сормовский – 1596
Нижегородский – 1262
Приокский – 1051
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