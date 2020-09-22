Новые случаи заражения COVID-19 не выявлены в 34 муниципалитетах региона

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 34 муниципалитетах.

По полученной информации на22 сентября 2020 года, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 31 083 человека, из них 15 371 проживает в Нижнем Новгороде, 15 712 – в районах и городских округах Нижегородской области.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (2 719) и Павловском районе (1 501). Следом идёт город Бор — зараженных 1 080 человек, и 805 жителей Богородского района.

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 3 621

Ленинский – 2471

Канавинский – 1955

Советский – 1794

Московский – 1621

Сормовский – 1596

Нижегородский – 1262

Приокский – 1051

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