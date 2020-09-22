К Навашино начали прокладывать новый 10-километровый водовод Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В регионе продолжаются строительные работы по устройству водозабора и водовода от Навашинского участка Южно-Горьковского месторождения подземных вод до города Навашино. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

- Помню, как в мае 2018 года посещал район и общался с жителями. Именно качество воды стало одной из главных тем. Фиксировалось превышение железа, повышенная мутность и прочие неблагоприятные показатели. Поэтому было принято решение включить строительство объекта в национальный проект «Экология»», - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Программа позволит улучшить качество питьевой воды для 15 тысяч человек.

Контракт стоимостью 497 миллионов рублей предусматривает не только строительство водовода общей протяженностью более 10 километров, но и станции очистки воды и резервуара для чистой воды.

Строительство тоннелей производится открытым и закрытым способом. Срок выполнения работ — до 2022 года.

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