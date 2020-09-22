Правительство региона сохранит основные направления деятельности НГВК

НГВК сохранит основные направления своей деятельности Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский выставочный комплекс, находящийся на площади Минина и Пожарского, присоединят к Нижегородскому государственному художественному музею. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Реорганизационные мероприятия ведутся с соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 1 сентября и должны быть завершены к концу этого года.

Основные направления деятельности выставочного комплекса останутся неизменными. Изменения коснутся лишь правовой области и создания единого юридического лица.

- Это позволит учреждению проводить крупномасштабные выставочные проекты с участием ведущих российских музеев и расширить взаимодействие с другими регионами для реализации совместных программ, – рассказал заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович.

Также в Нижегородском государственном художественном музее проведут масштабную реставрацию. В частности, большую работу проведут над расширением экспозиции авангардного искусства и реалистического искусства выдающихся мастеров «горьковской» школы.

- Всё это станет импульсом для гармоничного развития двух учреждений, генерации новых идей и проектов, сохранения классических и развития современных форм культурного и интеллектуального досуга в регионе, – подчеркнул директор Нижегородского государственного художественного музея Роман Жукарин.

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