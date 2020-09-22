Три турнира по греко-римской борьбе прошли в Нижегородской области. Фото: Министерство спорта Нижегородской области

VIII Всероссийский турнир по греко-римской борьбе «Кубок России среди кадетов, посвященный памяти Олимпийского чемпиона, Заслуженного Мастера спорта А. И. Парфенова» завершился в Нижегородской области. Об этом сообщает региональное министерство спорта.

Он проходил на базе Борского ФОКа «Красная горка» в период с 15 по 18 сентября 2020 года. Участие в нем приняли более 300 спортсменов.

Борцы состязались в нескольких весовых категориях. В весовой категории до 42 килограмм серебрянным призером стал нижегородец Денис Метельков. В состязаниях весовой категории до 48 килограмм отличился Радиф Жоробаев, завоевавший бронзу. Оба спортсмена по итогу соревнований вошли в состав национальной сборной.

Также в Автозаводском ФОКе «Северная звезда» 19 сентября прошли два турнира по спортивной борьбе.

На «Кубке Нижегородского Кремля» три золотые медали завоевали нижегородцы Александр Данилов, Никита Корешков, Владислав Колесник. Бронзовым призёром стал Садык Лалаев. Это даёт спортсменам возможность участия в финале чемпионата России по греко-римскои борьбе в 2021 году.

На «Кубке России» среди ветеранов греко-римской борьбы, посвященному памяти Героя России Дмитрия Жидкова, отличились именитый борский спортсмен Алексей Голубин и мастер спорта СССР Максим Грига. Спортсмены были удостоены высшей спортивной награды.

Медаль за третье место на соревновании также получил дзержинец Сергей Ишанов.

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