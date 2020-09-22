Автомобилистам аннулируют штрафы, зафиксированные неисправной камерой в Кстовском районе

Автомобилистам аннулируют штрафы, зафиксированные неисправной камерой Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Автомобилистам аннулируют штрафы, выставленные по результатам видеофиксации неисправной камерой, расположенной в деревне Шелокша Кстовского района. Об этом сообщили на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Морозова.

После проведения диагностики камеры, стало известно, что техника была изначально неисправна, она имела заводской брак. Вследствие этого было принято решение аннулировать штрафы, вынесенные нижегородцам за период с 21 по 26 августа 2020 года. А тем автомобилистам, которые уже оплатили штраф, совершат возврат денег.

Для этого требуется написать заявление, либо об аннулировании штрафа(в этом случае нужно указать номер постановления по делу об административном правонарушении), либо о возврате оплаченных средств (для этого потребуется копия квитанции об оплате).

В ходе совещания также отметили, что за прошедший период текущего года при снижении общего количества ДТП увеличилась тяжесть их последствий.

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