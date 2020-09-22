157 новых больных коронавирусом выявили в Нижегородской области

В Нижегородской области увеличивается число зараженных коронавирусом. Только за последние сутки в регионе было выявлено 157 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных достигло 31 083 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Сейчас свыше 2 тысяч человек находятся на амбулаторном лечении, так как болезнь у них протекает бессимптомно или в легкой форме, - говорится в сообщении. – Еще 1,1 тысяча человек лечатся в больницах. В обсерваторах остаются 24 человека.

К счастью, растет и положительная статистика – за последние сутки из больниц были выписаны 124 человека. Таким образом, общее число выздоровевших достигло 27 335 человек.

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений по коронавирусу. В регионе разрешена работа магазинов, ресторанов и кинотеатров. Карантин действует только в 67 классах в нижегородских школах.

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