Занятия по живописи проводят для детей с расстройством аутистического спектра в НГХМ

В Нижегородском художественном музее реализуется образовательная программа для детей с расстройством аутистического спектра Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Занятия для детей с расстройством аутистического спектра возобновились в Нижегородском государственном художественном музее. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Для участников проекта провели экскурсию по музею, ознакомили с представленными экспонатами, а затем устроили творческое занятие, во время которого дети воплотили на бумаге впечатления от увиденного.

- Очень символично, что крупнейший и старейший музей в регионе реализует такой важный социальный проект, который направлен на творческое развитие детей с расстройствами аутистического спектра. Это хороший пример многогранной силы искусства, его способности менять жизнь к лучшему, – поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Отметим, что данный проект существует в рамках образовательной программы «Искусство глазами особенного детства» уже второй год.

Программа включается в себя занятия по живописи, которые проводят искусствовед и художник. В период самоизоляции уроки проходили в онлайн-формате.

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