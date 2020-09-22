В трех районах Нижнего Новгорода выключили свет и горячую воду

В трех районах Нижнего Новгорода сегодня планируются плановые отключения коммунальных услуг. Об этом сообщается на сайте единой диспетчерской службы Нижнего Новгорода.

- В Автозаводском районе электроэнергия будет отключена в домах № 18/1, 18/2, 18/3, 18/4 по улице Мончегорской. Здесь свет будет отключен с 9:00 до 17:00, - говорится в сообщении. – Одновременно с этим сразу в двух районах города будет отключена горячая вода. В частности, в Приокском районе горячую воду отключили в домах № 8 и № 10 по улице Пятигорской. Включат водоснабжение только в 14:00. А в Сормовском районе без горячей воды останутся дома № 20, 23А и 26 по улице Василия Иванова. Здесь водоснабжение будет отключено с 9:00 до 15:00.

Напомним, в Нижнем Новгороде 22 сентября стартует отопительный сезон. Первыми тепло получат социальные учреждения: больницы, детские сады и школы. При этом в 30 районах Нижегородской области тепло уже дали. Одними из первых отопление включили Кстово и Дзержинск.