За минувшие сутки в Нижегородской области выздоровело ещё 124 человека

По данным на 22 сентября 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 31 083 человека. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 157 новых случаев заражения. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 124 человека. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 27 335 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 550 человек, ещё четверо нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

- Более 2 тысяч нижегородцев проходят лечение амбулаторно, так как болезнь у них протекает в легкой форме или бессимптомно, - говорится в сообщении. – Еще около 1,1 тысячи человек находятся в больницах. 24 человека помещены в обсерваторы.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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