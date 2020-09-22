Вакцинация от гриппа 2020 в Нижнем Новгороде: прививку сделали уже 303 тысячи нижегородцев. Фото: Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики

Прививочная кампания продолжается – на сегодняшний день вакцинацию от гриппа 2020 в Нижнем Новгороде прошли уже 303 тысячи жителей региона, из них более 60 тысяч детей и примерно 58 тысяч людей старшего поколения. Об этом сообщает Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

В настоящее время в регионе сохраняется стабильная эпидемиологическая ситуация, но специалисты рекомендуют вакцинироваться всем, а не только людям, находящимся в зоне риска.

Обезопасить себя от болезни можно, сделав бесплатную прививку в районной поликлинике. Кроме того, вакцинация проводится организованным путем на предприятиях и в учреждениях.

Отметим, что чем больше человек будет вакцинировано от гриппа, тем больше защищены будут люди, которым нельзя делать прививки, потому что есть такое понятие, как коллективный иммунитет.

- Иммунизация большинства сотрудников в рабочих коллективах - это в том числе и защита тех, кто не может привиться по медицинским показаниям. Это формирование иммунного ответа, который в текущем году особенно необходим всему обществу, - сообщила главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

В регионе также действуют выездные прививочные бригады. Так, 21 сентября 2020 года выездная бригада медиков из Краснобаковской ЦРБ отправилась на предприятие «Полет».

Мониторинг здоровья работников предприятия показал, что прививочная кампания положительно отразилась на динамике снижения заболеваемости по сравнению с аналогичными периодом предыдущих годов.

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