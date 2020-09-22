В 30 районах Нижегородской области дали тепло

Отопительный сезон стартовал только в 30 районах Нижегородской области. Об этом сообщил региональный министр энергетики и ЖКХ Андрей Чертков.

- Пуск тепла стартовал в 30 районах области, - отметил чиновник. – Сейчас отопление включили в 251 школе, 310 детсадах и 343 больницах.

К слову, в самом Нижнем Новгороде отопительный сезон стартует только сегодня, 22 сентября. Однако в некоторых социальных учреждениях тепло уже дали.

- На данном этапе отопление включено в 17 детских садах, 12 школах и 14 больницах, - рассказал Андрей Чертков. – Сейчас мы ожидаем заявки от руководителей социальных учреждений. Давайте сделаем все возможное, чтобы дети как можно скорее стали учиться в тепле.

По словам министра, по всем вопросам относительно отопления в социальных учреждениях, нужно обращаться в районные администрации, администрацию Нижнего Новгорода и в региональное министерство энергетики и ЖКХ.

Напомним, ранее сообщалось, что отопительный сезон в Нижегородской области стартует только после того, как в течение пяти дней температура воздуха будет держаться на отметке +8 градусов. Однако в конечном итоге было решено включить отопление досрочно.