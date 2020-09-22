Нижегородка получила сертификат на издание дебютной книги на фестивале им. М. Анищенко Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородка Наталия Забегалова победила в номинации «Поэзия» на VIII Всероссийском литературном фестивале имени Михаила Анищенко. Девушка выиграла сертификат на издание собственной книги. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Мероприятие проходило в период с 18 по 20 сентября 2020 года в Самаре.

В этом году программа фестиваля включала в себя литературные семинары по направлениям «Поэзия», «Проза» и «Детская литература», мастер-классы и лекцию от автора бестселлеров «Жажда», «Степные боги» и «Холод» Андрея Геласимова.

Кроме того, на фестивале состоялся межрегиональный литературный турнир среди поэтов и прозаиков.

- На этот фестиваль я приезжаю во второй раз. Жигулевские горы, литература и пишущие люди – тот глоток чистого воздуха, без которого я бы не узнала много нового и полезного. Всё ещё не до конца верится в победу. Спасибо участникам фестиваля из разных городов за поддержку и, конечно, организаторам. У меня будет книга! Первая и, надеюсь, не единственная, – поделилась своими эмоциями Наталия Забегалова.

Отметим, что лучшие произведения участников фестиваля будут опубликованы в литературном журнале «Молодежная волна».

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