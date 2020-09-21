Мэрия осталась недовольна благоустройством сквера на Звездинке

Как оказалось, благоустройством сквера на улице Звездинка в центре Нижнего Новгорода недовольны не только нижегородцы, но и администрация. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил исполняющий обязанности главы администрации Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

- Не только у нижегородцев накопились вопросы по благоустройству сквера на Звездинке., - признался Юрий Шалабаев. – Я уже поручил главе районной администрации направить подрядчику претензию по всем нарушениям благоустройства, по всем признакам некачественных работ. Мы предложили подрядчику устранить все эти недостатки в кратчайшие сроки. После этого они должны будут отчитаться перед районной администрацией. Если это не будет сделано, придется наказать рублем.

Напомним, ранее мы уже писали, что благоустройство сквера на Звездинке вызвало нарекания у нижегородцев. Некоторые даже обозвали клумбы на этой территории гробами.

- Работы ещё не закончены, не судите о здании по фундаменту. До 20 сентября в сквере установят ажурную ограду, лавочки и другие элементы, - успокоили тогда в администрации Нижнего Новгорода. - Высадим цветы, кусты, крупномерные липы. Рады, что вы постоянно гуляете в этом сквере и надеемся, что итог вы оцените более благосклонно.