На защиту пакгаузов на Стрелке выделят 21 миллион рублей

В Нижнем Новгороде планируется обработка металлических пакгаузов на Стрелке специальным составом от коррозии. Соответствующий лот размещен на электронной площадке «Фабрикант».

- Данный лот размещен от лица АНО «Центр 800», - сообщается на сайте. – На эти работы планируется выделить 21,6 миллион рублей. За эти деньги подрядчик должен будет обработать пакгаузы против коррозии, очистить их пескоструйными машинами и покрыть металлические конструкции лаком.

В соответствии с условиями технического задания, эта обработка должна продержаться не меньше года. Именно на такой срок рассчитана гарантия. В случае повреждения подрядчик должен будет восстановить защиту за свой счет.

Открытые торги по этому аукциону пройдут 30 сентября. При этом все работы должны быть выполнены к 1 марта 2021 года. Главное условие – все металлические конструкции должны сохранить свой исторический облик.