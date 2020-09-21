Сквер «Мать и дитя» открыли в Нижнем Новгороде

Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев принял работы в сквере «Мать и дитя» в Канавинском районе. Данная территория была благоустроена по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- Раньше здесь была проходная зона от улицы Гороховецкой до Путейской, - напомнил исполняющий обязанности главы Канавинского района Александр Кулагин. – Это была обычная старая площадка с аварийными деревьями. Однако жители захотели, чтобы там появилась зеленая зона и игровая площадка для детей.

В ходе благоустройства там выложили 1,8 тысяч квадратных метров брусчатки, отремонтировали памятник, сделали детскую и спортивную площадки. Отдельное внимание было уделено озеленению территории – там была высажена ивовая аллея. Помимо того, что были сохранены все здоровые ивы, там посадили еще 57 новых деревьев.

- В общественных обсуждениях при благоустройстве сквера участвовали больше сотни жителей района, - напомнил Юрий Шалабаев. – Именно они попросили установить там антивандальные лавочки и сделать игровую зону для детей.