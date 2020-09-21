Всероссийская «Неделя безопасности» стартовала в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

21 сентября в Нижегородском регионе началась «неделя безопасности» дорожного движения в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщило Управление по связям со СМИ администрации города.

Профилактические работы с детьми, подростками и их родителями по соблюдению ПДД проведут сотрудники нижегородской Госавтоинспекции, педагоги образовательных учреждений, родительская общественность, представители волонтёрских организаций и благотворительных фондов.

На ближайшую неделю запланированы акции, флешмобы, челленджи и многое другое, что напомнит детям и взрослым о правилах безопасного движения на городских дорогах. В частности, с родителями будут проведены собрания об использовании светоотражающих элементов на одежде, ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля. Поскольку на сегодняшний день проблема детской безопасности на дорогах, к сожалению, остаётся очень актуальной.