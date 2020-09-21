Нижегородские предприниматели получат субсидии из областного бюджета Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин известил, что субсидии до 900 тысяч рублей на покупку автолавки получат предприниматели нашего региона. В области проходил отбор муниципальных районов и городских округов для выделения средств из областного бюджета на проект «Автолавки в село».

— Автолавки имеют большое значение в жизни небольших населённых пунктов. Ближайший магазин может находиться на достаточно далёком расстоянии, что вызывает сложности. Особенно у пожилых граждан. Торговый пункт на колёсах обеспечит их товарами первой необходимости и привезёт что-то по заказу. К тому же такие программы открывают новые рабочие места, — пояснил Глеб Никитин. — Планируется, что в каждом муниципалитете-участнике проекта в этом году появится минимум по одному новому магазину на колёсах, которые смогут обслужить почти 200 населённых пунктов.

Автолавки в этом году по итогам конкурса ждут 11 муниципальных районов и 2 городских округа: Вачский, Дивеевский, Краснооктябрьский, Княгининский, Лукояновский, Спасский, Пильнинский, Большебодинский, Бутурлинский, Ковернинский, Шатковский, а также г.о. Сокольский и г.о.г. Шахунья.

С победителями заключены соглашения о распределении средств. Следующим этапом в районах объявят конкурс среди субъектов МСП на компенсацию приобретённых автолавок.