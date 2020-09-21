К столетию Великой Победы нижегородцы оставят послания потомкам

Символические капсулы с памятными посланиями потомкам будут заложены в каждом районном центре Нижегородской области. Вскроют их, согласно задумке, в 2045 году – в год столетнего Юбилея Великой Победы. Инициатива проведения этого торжества принадлежит Общественной палате региона, как сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Первая капсула будет торжественно передана 23 сентября в городском округе Перевозский (г. Перевоз, парк «Победа»). Начнётся мероприятие в 11:30.

Участие в церемонии примут глава местного самоуправления г.о.г. Перевозский Наталья Трунина, члены областной Общественной палаты, представители местных отделений Совета ветеранов и Всероссийского общества инвалидов г.о. Перевозский, участники боевых действий, историки-краеведы и, конечно же, студенты.